Спортивный комментатор скончался в перерыве между волейбольными матчами в Уфе

Судья-информатор Олег Маничев скончался на 72-м году жизни во время работы в Уфе.

Комментатору стало плохо в перерыве между матчами Молодежной волейбольной лиги первого игрового дня. По предварительной информации, у Маничева оторвался тромб. Медики не смогли спасти мужчину, передает BashNews.

Добавим, Олег Маничев ранее трудился на должности администратора клуба «Нефтяник Башкортостана». Позже работал судьей-информатором на домашних матчах волейбольного клуба «Урал».

Напомним, ранее глава Пенсионного фонда Карелии умер в Москве во время командировки.