Спортивный комментатор скончался в перерыве между волейбольными матчами в Уфе
Судья-информатор Олег Маничев скончался на 72-м году жизни во время работы в Уфе.
Комментатору стало плохо в перерыве между матчами Молодежной волейбольной лиги первого игрового дня. По предварительной информации, у Маничева оторвался тромб. Медики не смогли спасти мужчину, передает BashNews.
Добавим, Олег Маничев ранее трудился на должности администратора клуба «Нефтяник Башкортостана». Позже работал судьей-информатором на домашних матчах волейбольного клуба «Урал».
Напомним, ранее глава Пенсионного фонда Карелии умер в Москве во время командировки.ОбществоСпорт Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым