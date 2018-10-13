Глава пенсионного фонда Карелии умер в Москве во время командировки

Бывший мэр Петрозаводска, глава карельского отделения Пенсионного фонда Николай Левин скончался в возрасте 59 лет.



«Скоропостижно скончался управляющий Отделением Пенсионного фонда по Республике Карелия, экс-Глава Администрации Петрозаводского городского округа Николай Левин», — говорится в сообщении на сайте мэрии Петрозаводска.



О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. Причина смерти Левина не называется.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» пояснил, что Левин скончался 12 октября, находясь в командировке в Москве.



Николай Левин родился в 1958 году. Окончил Высшую школу профсоюзного движения имени Шверника и Северо-Западную академию государственной службы. С июля 2009 года по сентябрь 2013-го — мэр Петрозаводска. С февраля 2014 года Левин возглавил карельское отделение Пенсионного фонда.



Напомним, что в сентябре на 71-м году жизни скончался первый глава Пенсионного фонда России Александр Куртин.