Из медколледжа в Казани эвакуированы 300 человек

В Казани из здания медико-фармацевтического колледжа по улице Габдуллы Тукая, 73 эвакуировали 300 человек. Погибших и пострадавших нет.

Причиной эвакуации стало задымление. Как сообщает пресс-служба МЧС, на первом этаже произошло короткое замыкание без горения в электрощитовой.

Напомним, 24 октября в Казани вновь произошла эвакуация в торговом центре «Парк Хаус». До этого из-за задымления были эвакуированы 314 человек из здания МКДЦ.