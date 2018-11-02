Жена 68-летнего Градского родила ему четвертого ребенка

У известного российского музыканта Александра Градского родился четвертый ребенок. Гражданская жена исполнителя Марина Коташенко принесла ему сына 31 октября.

Ребенку дали имя Иван, пишет «Дни.ру».

Издание отмечает, что Градский и Коташенко вместе с 2003 года, в 2014-м у них родился сын Александр. У мэтра отечественной сцены есть двое старших детей — 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.

Напомним, что Александр Градский являлся одним из наставников шоу «Голос» на Первом канале. В число его учеников входила и победительница первого сезона Дина Гарипова из Зеленодольска. В интервью она рассказывала, что музыкант «в жизни действительно такой, как о нем говорят, — легенда и мастодонт».