Иван Обляков: «Я готов помогать армейцам добиваться результатов»

Фото: Дмитрий Слезин

Экс-уфимец Иван Обляков в интервью «Известиям» рассказал о переходе в ЦСКА и работе под началом Гончаренко.



— Вы перешли в ЦСКА в последние дни трансферного окна, почему сделка так затянулась?

— Так случилось. Каких-то вопросов относительно перехода касаться не хотелось бы. Для меня ЦСКА — это шаг вперед. Я рад, что этот трансфер в итоге состоялся, и сейчас я в этом клубе. Уже адаптировался в команде и готов помогать армейцам добиваться результатов.

— Вы уже работали с Виктором Гончаренко в «Уфе». Он изменился с тех пор?

— Думаю, Виктор Михайлович не сильно изменился. Прошло всего полтора года с тех пор. По сути, это тот же человек, что был в «Уфе». Просто в ЦСКА требования чуть выше, и их больше. А так, Гончаренко, как и раньше, во всем помогает игрокам, подсказывает, как действовать на поле в том или ином эпизоде. Он отличный тренер и хороший человек.