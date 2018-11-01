Радий Хабиров внес в Госсобрание проект бюджета Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров внес на рассмотрение Государственного Собрания — Курултая РБ законопроект о бюджете республики на 2018 год и на плановый период 2020—2021 годов.

По словам Хабирова, проект бюджета «очень сбалансированный, направленный на решение социальных вопросов», в том числе «впервые за многие годы заложены существенные средства на социальную инфраструктуру».

«Каждый вложенный рубль должен работать на развитие и благоустройство районов и городов, повышение качества жизни людей. В следующем юбилейном году мы сдадим десятки социальных объектов. Продолжим строить школы, детсады, больницы, поликлиники, ФАПы, культурные и спортивные центры», — добавил глава Башкирии.

Стоит отметить, что доходы бюджета в 2019 году предусмотрены в сумме 172,2 млрд рублей, расходы — 192,2 млрд рублей. Дефицит в размере 20 млрд рублей обеспечен накопленными в прошлые годы резервами.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в новом проекте увеличен объем расходов на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, строительство, ремонт и оснащение социальных объектов, социальные выплаты населению, повышение безопасности и качества автодорог, поддержку села, улучшение жилищных условий людей.

Добавим, ранее проект закона был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РБ.

Напомним, в конце октября Радий Хабиров во время совещания с региональным правительством в понедельник выразил неудовольствие тем, что второй год подряд инвестиции в Башкирии падают.