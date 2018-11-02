Миодраг Божович: «Мы сражались, но незаслуженно проиграли»

Самарские «Крылья Советов» проиграли в 1/8 финала Кубка России ФК «Краснодар» в дополнительное время — 1:2.



Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после матча был расстроен:

— Это был второй матч, который мы незаслуженно проигрываем. Сегодня у нас было много хороших моментов, но мы забили всего один мяч. Должны были больше. Потом мы пропустили и уступили. Мне жалко игроков. Они сражались, но незаслуженно проиграли, — сказал наставник.

5 ноября самарская команда проведет матч 13 тура чемпионата РПЛ в Уфе против «горожан».