Дэвид Немировски: «Больше бросков — больше шансов забить»

Нижегородское «Торпедо» разгромило череповецкую «Северсталь» (7:2) в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал исход поединка:

— В последних двух матчах на выезде мы начали показывать стабильную игру и добавлять. Сегодня действовали в своей манере: движение, быстрое принятие решений с шайбой, большое количество бросков, которое я всегда спрашиваю с ребят. Больше бросков — больше шансов забить. Сегодня у нас два защитника (Мэтью Боди и Михаил Орлов) забросили свои первые шайбы в КХЛ, а молодой нападающий Донат Стальнов заработал первый результативный балл. Команда добавляет, и нам надо сохранить хорошую игру на следующие матчи, — рассказал наставник.

