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Пять хоккеисток «Агидели» вызваны в сборную России

10:08, 02.11.2018
Пять хоккеисток «Агидели» вызваны в сборную России
Фото: fhr.ru

Женская национальная сборная под руководством Алексея Чистякова готовится к Турниру четырех наций, который пройдет в Швейцарии с 9 по 11 ноября.

На учебно-тренировочный сбор, который 1 ноября стартовал в УТЦ Новогорск, вызваны 26 хоккеисток, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В число вызванных в сборную страны — несколько человек из уфимской «Агидели»: вратарь Анна Пругова, защитники Мария Баталова и Анна Шибанова и нападающие Ольга Сосина и Инна Дюбанок.

Напомним, что уфимская «Агидель» завершила первый круг чемпионата Женской хоккейной лиги сезона-2018/2019 на первом месте.


СпортХоккей Башкортостан
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