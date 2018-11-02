Казанский пристав оштрафован за превышение полномочий с ущербом 3 млн рублей

Накануне в Московском райсуде Казани рассмотрели уголовное дело бывшего пристава Ново-Савиновского райотдела Егора Алексанина. Он обвинялся в превышении полномочий со взысканием с должника 3 млн рублей с лишним в обход кредиторов первой и второй очереди, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

По версии следствия, Алексанин в соответствии с законом об исполнительном производстве должен был объединить исполнительные производства в отношении одного и того же должника, после чего обратить его доходы на погашение долгов по зарплате и налогам.

Пристав же, в обход автоматизированной информационной системы ФССП России, в августе 2018 года подготовил постановление об обращении взыскания на доходы должника в пользу кредиторов третьей очереди, на основании чего им были перечислены более 3 млн рублей.

В период совершения преступления пристав-исполнитель Алексанин был направлен из Ново-Савиновского отдела и отдел УФССП по Кировскому и Московскому районам Казани в целях оказания практической помощи.

Подсудимый полностью признал вину и просил суд прекратить его уголовное дело с назначением судебного штрафа. Такое же ходатайство поступило от органа предварительного следствия. В итоге ходатайство было удовлетворено — суд прекратил производство по делу Алексанина, наказав его штрафом в 40 тысяч рублей в доход государства.

Решение суда в силу еще не вступило.

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