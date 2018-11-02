Минпромторг предложил протестировать беспилотные автомобили в Москве и Татарстане

Минпромторг РФ предложил протестировать беспилотный транспорт в Москве и Татарстане в 2019—2022 годах.

«Провести на территориях города Москвы и республики Татарстан эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года», — говорится в документе, размещенном на портале проектов нормативных актов.



Ранее сообщалось, что Минтранс РФ намерен инициировать изменения Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, чтобы узаконить появления на дорогах беспилотных автомобилей.

Рабочая группа национальной технологической инициативы «Автонет» обещает к декабрю разработать концепцию применения беспилотного транспорта в России.