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С начала 2018 года закупки льготных лекарств в России упали на 20%

06:22, 05.10.2018 1
С начала 2018 года закупки льготных лекарств в России упали на 20%
Фото: pixabay.com

Закупки препаратов для льготных категорий граждан, входящие в программу «Семь нозологий», за первое полугодие 2018 года сократились почти на треть в упаковках.

Объем закупок препаратов для других категорий льготников также упал на 6–7% из-за стагнации расходов бюджета. Правительство РФ не планирует увеличивать бюджет на лекарственные закупки для льготников до 2020 года, передает «Коммерсант» со ссылкой на отчет маркетинговой компании DSM-Group.

Такими лекарствами обеспечивают ветеранов, инвалидов, пенсионеров, детей, многодетных матерей и пациентов с редкими заболеваниями.

Напомним, в Татарстане по итогам 2017 года увеличилось количество пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение и нуждающихся в дорогостоящих лекарствах.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:59
    У откатчиков аппетиты растут
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