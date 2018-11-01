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В Ижевске подросток погиб при обрушении фонтана

08:08, 01.11.2018
В Ижевске подросток погиб при обрушении фонтана
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в городском парке Ижевска после частичного обрушения конструкций фонтана.

Инцидент произошел днем 31 октября. Группа 15-летних школьников гуляла в ПКиО им. Горького, когда на одного из них упала часть законсервированной на зиму конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы подросток погиб.

Следователи продолжают поиск и опрос очевидцев происшествия. Кроме того, они приступили к выемке документации на фирме-изготовителе фонтана, сообщили в пресс-службе СК РФ по Удмуртской республике.

Ранее в Казани подросток погиб после удара током на производстве.

Происшествия Удмуртия
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