В Ижевске подросток погиб при обрушении фонтана

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в городском парке Ижевска после частичного обрушения конструкций фонтана.



Инцидент произошел днем 31 октября. Группа 15-летних школьников гуляла в ПКиО им. Горького, когда на одного из них упала часть законсервированной на зиму конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы подросток погиб.



Следователи продолжают поиск и опрос очевидцев происшествия. Кроме того, они приступили к выемке документации на фирме-изготовителе фонтана, сообщили в пресс-службе СК РФ по Удмуртской республике.



Ранее в Казани подросток погиб после удара током на производстве.