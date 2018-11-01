В Перми могут установить памятник инженеру Вильгельму де Геннину
В Перми в скором времени может появиться памятник основателю Егошихинского медеплавильного завода Вильгельму де Геннину. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил доцент кафедры государственного управления и истории ПНИПУ Михаил Нечаев.
По его словам, в настоящее время проходит конкурс работ на лучший проект по увековечиванию памяти инженера. Рассматриваются три площадки для возможного размещения монумента: у Планетария, на площади Европы у Речного вокзала и на территории Красной Горки.
Окончательное решение по установке примет совет по топонимике при главе Перми.
Напомним, в 2021 году в Перми появится памятник российскому писателю Федору Достоевскому.
Справка
Вильгельм де Геннин — российский военный инженер немецкого (в других источниках – голландского) происхождения, друг и соратник Петра Великого, специалист в области горного дела и металлургического производства. Он организовал работу горных заводов Урала и создал систему обучения горных мастеров В Перми считается одним из основателей города, а также основателем Егошихинского медеплавильного завода.
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