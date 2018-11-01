В Перми могут установить памятник инженеру Вильгельму де Геннину

В Перми в скором времени может появиться памятник основателю Егошихинского медеплавильного завода Вильгельму де Геннину. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил доцент кафедры государственного управления и истории ПНИПУ Михаил Нечаев.

По его словам, в настоящее время проходит конкурс работ на лучший проект по увековечиванию памяти инженера. Рассматриваются три площадки для возможного размещения монумента: у Планетария, на площади Европы у Речного вокзала и на территории Красной Горки.

Окончательное решение по установке примет совет по топонимике при главе Перми.

Напомним, в 2021 году в Перми появится памятник российскому писателю Федору Достоевскому.