Владимир Соловьев обвинил в теракте в Архангельске двух журналистов и оппозиционера

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что за теракт в здании УФСБ по Архангельской области ответственны журналисты «Эха Москвы» и Znak.com Александр Плющев и Екатерина Винокурова, а также оппозиционный политик Дмитрий Гудков.



Соловьев связал теракт с несанкционированной акцией в поддержку фигурантов дел об организациях «Сеть» и «Новое величие», которая проходила у здания ФСБ в Москве. Журналист убежден, что Винокурова, Плющев и Гудков эту акцию поддерживали.

«Вы куда людей-то отправляли? Где проходила несанкционированная акция матерей? Это произошло не где-нибудь, а у здания ФСБ. Вы пошли в Москве в здание ФСБ, и этот дурак в Архангельске пошел в здание ФСБ. Вы хотите мне сказать, что это произошло случайно? Не чувствуете своей вины?» — приводит слова Соловьева Znak.com.

Напомним, накануне произошел взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области. В результате происшествия погиб один человек, трое госпитализированы. Прокуратура Архангельской области ведет проверку.

