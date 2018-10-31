В Татарстане у браконьеров изъяли полсотни раколовок и 405 раков

Новую группу браконьеров задержали сотрудники МВД Татарстана на рыболовной базе близ одного из сел Актанышского района. По данным ведомства, незаконный лов осуществлялся с применением моторных лодок и сетей.

У подозреваемых изъяли 405 свежевыловленных раков и чертову дюжину рыб разных видов.

Также на месте происшествия полицейские обнаружили 24 кг рыбы в замороженном виде, 50 раколовок и 2 рыболовные сети.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее Актанышский райсуд вынес приговор по делу о добыче 27 тысяч раков.