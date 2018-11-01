The National Interest назвал Иорданию следующей жертвой ИГ

Американский журнал The National Interest сообщает, что Иордания станет следующей страной, где террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) может укрепить свои позиции.

В статье отмечается, что в стране нарастает угроза дестабилизации ситуации из-за безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма. При этом в рядах боевиков, по некоторым оценкам, состоят около трех тысяч иорданцев.

The National Interest подчеркивает, что боевики, получившие большой опыт в боях в Сирии и Ираке, могут вернуться на родину и подорвать безопасность внутри страны.

В прошлом году Soufan Group сообщала, что Россия является главным «экспортером» боевиков в ИГ. Иордания находится на третьем месте.