Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снизилась на 5,3%

В Пермском крае упала заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные за последние девять месяцев приводит региональный Минздрав.

В ведомстве отметили, что снижение отмечается в 20 территориях края, в том числе в Перми, Большесосновском, Верещагинском районах и других. По словам главного врача Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Евгения Сармометова, снижение заболеваемости произошло, в первую очередь, благодаря усилению профилактики населения.

«Всего было обследовано 453 363 человека, что на 9,5% больше, чем в прошлом году. Больше всего жителей обследовано в Кунгуре, Перми, Краснокамске и Березовском районе», — добавил специалист.

Планируется, что проводимые мероприятия, по мнению специалистов, позволят в 2019—2020 годах стабилизировать заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае.

Напомним, ранее в Башкирии выявлено более двух тысяч ВИЧ-инфицированных.