«Салават Юлаев» сразится с московским «Спартаком»

В четверг, 1 ноября, «Салават Юлаев» сразится с московским «Спартаком». Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги пройдет в стенах «Уфа-Арены».

В этом сезоне «Салават Юлаев» и «Спартак» еще не встречались. Показатели у команд равные в своих Конференциях — и уфимцы, и москвичи шестые на Востоке и Западе соответственно.

Уфимская команда после двух домашних побед в последней игре в Уфе уступила московскому «Динамо» в овертайме — 2:3.

«Спартак» также проиграл, но в гостях челябинскому «Трактору».

Сегодняшняя игра на уфимском льду стартует в 17.00 мск.