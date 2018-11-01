Госкомиссия выявила нарушение технологии при сборке аварийной ракеты «Союз»

Госкомиссия выявила разовое нарушение технологического процесса при сборке аварийной ракеты «Союз-ФГ» на Байконуре.

«Речь идет о повреждении концевого датчика в результате непреднамеренных, однако ошибочных небрежных действий одного или нескольких специалистов РКЦ „Прогресс“ в монтажно-испытательном корпусе на 112-й площадке космодрома при сборке пакета в составе боковых блоков первой ступени и центрального блока второй ступени» — рассказал "Интерфаксу" представитель самарского сборочного предприятия на космодроме.

В результате при отделении бокового блока заклинило крышку реактивного сопла для увода бокового блока от центрального блока.

Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» с экипажем на борту произошла авария. Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.