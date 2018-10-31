Кирилл Панченко: «Сказали скоро передадут благодарственную грамоту от Республики Мордовия»

Футболист московского «Динамо» Кирилл Панченко, который был выбран послом чемпионата мира по футболу от Мордовии в интервью Sport24 рассказал о награде за свою работу на мундиале.

«Знакомая Илья Чебану, на тот момент вратаря «Мордовии», связалась со мной, спросила, можно ли дать мой телефон организаторам ЧМ. Конечно же, я был не против. Пригласили зимой в Саранск, сказали, что предлагают стать послом ЧМ-18. Конечно, это очень приятно.



— У вас есть какая-то «корочка», где написано: «Кирилл Панченко, посол чемпионата мира по футболу»?

— Пока нет, но будет! Недавно звонили, сказали, что скоро передадут какую-то благодарственную грамоту от Республики Мордовия. Как раз за работу послом.

— «Работа послом» — это вообще что такое?

— Был одним из тех, кто представлял Саранск. Приезжал в город, посещал строящийся стадион, другие объекты. Участвовал в официальных мероприятиях, шоу, посвященных ЧМ-18. На главную жеребьевку чемпионата мира в Кремль ходил.

— С кем-то сделали селфи? С Пеле, Марадоной, Линекером?

— Там было столько звезд… Не просто звезд — а реальных легенд футбола. Да, и Пеле, и Марадона. Но селфи ни с кем не делал. Ну зачем мне к ним приставать. Там и без меня вокруг випов ходили толпы.

Главное, что хорошую жеребьевку сборной «обеспечил» (смеется). Ну и сыграли наши на ЧМ-18 очень здорово. Я в позитивном шоке от результатов сборной. Ребята — молодцы, доказали, что в России умеют играть в футбол», — сказал Панченко.