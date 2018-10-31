Первый заместитель губернатора Марий Эл покинул свой пост

Первый заместитель председателя правительства Марий Эл Андрей Россошанский покинул пост по собственному желанию. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.

Россошанский был назначен на эту должность в ноябре 2017 года. До назначения возглавлял институт микро- и наноэлектроники Саратовского госуниверситета.

Ранее «Реальное время» составило очередной топ-50 административной и деловой элиты Республики Марий Эл. В список входит и Андрей Россошанский — он занимает второе место после главы региона Александра Евстифеева.