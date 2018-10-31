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Первый заместитель губернатора Марий Эл покинул свой пост

23:12, 31.10.2018
Первый заместитель губернатора Марий Эл покинул свой пост
Фото: fsin.su

Первый заместитель председателя правительства Марий Эл Андрей Россошанский покинул пост по собственному желанию. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.

Россошанский был назначен на эту должность в ноябре 2017 года. До назначения возглавлял институт микро- и наноэлектроники Саратовского госуниверситета.

Ранее «Реальное время» составило очередной топ-50 административной и деловой элиты Республики Марий Эл. В список входит и Андрей Россошанский — он занимает второе место после главы региона Александра Евстифеева.

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