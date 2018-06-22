Юрий Семин подтвердил переход Жемалетдинова в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил появлявшуюся ранее новость о переходе нападающего «Рубина» Рифата Жемалетдинова.

«Да-да, он теперь наш футболист. Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно. Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьет, выйдет на новый уровень. Он находится дома, в своей команде, ему не нужна адаптация. Я ему пожелал удачи», — сказал Семин.

Также тренер отметил, что с игроком подписан долгосрочный контракт.

Отметим, что 21-летний Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива». За «Рубин» футболист отыграл два полных сезона, где за около 50 матчей забил 3 гола.

