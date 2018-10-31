В России резко снизилось потребление бензина, сообщили в Союзе нефтегазопромышленников

В России резко упало потребление бензина и дизеля.

По словам ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, сейчас этот показатель в четыре раза ниже, чем в Канаде. Также он ожидает дальнейшее снижение спроса на бензин при росте цен на него, пишет «Политика Сегодня».

«40 процентов регионов в России испытывают дефицит бензина. В частности, Дальний Восток и Сочи. После дефицита бензина начинают останавливаться заправки, а цены на бензин подскакивают в два раза. Мы все это проходили уже», — заявил эксперт, отметив, что решение проблемы кроется в отмене акциза.

Ранее новый рост цен на топливо зафиксировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Цены на дизельное топливо в октябре выросли примерно на 1%, на бензин — примерно на 0,25%.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.