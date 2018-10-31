Защита бывшего зампрокурора Башкирии обжаловала его арест

Защита бывшего зампрокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в особо крупном взяточничестве, обжаловала его арест. Адвокаты считают решение отправить его в СИЗО необоснованным.

«В суд поступила апелляционная жалоба, поданная в защиту интересов Горбунова на постановление от 27 октября, которым в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит «Интерфакс» слова представителя Басманного суда Москвы.

Напомним, что 27 октября суд арестовал Горбунова до 26 декабря. По версии следствия, экс-зампрокурора Башкирии и его подчиненный (замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артур Шаретдинов) получили 10 млн рублей от первого замглавы администрации Александра Филиппова. За эти деньги они отменили постановление о возбуждении уголовного дела.