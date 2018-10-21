«Союз» отправится с Байконура 3 декабря — СМИ

Полеты пилотируемых кораблей на МКС после аварии на Байконуре возобновятся 3 декабря, экипаж из пяти человек пробудет на станции 17 дней.



«Назначена дата запуска пилотируемого корабля «Союз МС-11». Это 3 декабря», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на Байконуре.

Отмечается, что нынешний состав экипажа МКС вернется на Землю 20 декабря на корабле «Союз МС-09», в бытовом отсеке которого было обнаружено отверстие.

«Таким образом, экипаж из пяти человек пробудет на орбите 17 дней», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Роскосмос рассмотрит три сценария продолжения программы МКС.

Напомним, 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Экипаж при этом не пострадал. СМИ писали, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

