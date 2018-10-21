«Союз» отправится с Байконура 3 декабря — СМИ
Полеты пилотируемых кораблей на МКС после аварии на Байконуре возобновятся 3 декабря, экипаж из пяти человек пробудет на станции 17 дней.
«Назначена дата запуска пилотируемого корабля «Союз МС-11». Это 3 декабря», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на Байконуре.
Отмечается, что нынешний состав экипажа МКС вернется на Землю 20 декабря на корабле «Союз МС-09», в бытовом отсеке которого было обнаружено отверстие.
«Таким образом, экипаж из пяти человек пробудет на орбите 17 дней», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Роскосмос рассмотрит три сценария продолжения программы МКС.
Напомним, 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Экипаж при этом не пострадал. СМИ писали, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым