Экс-чиновника в Марий Эл будут судить за мошенничество с землей

Перед судом в Марий Эл предстанет бывший сотрудник комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Медведевского района.



По данным следствия, экс-чиновник вместе со знакомым организовали бесплатную передачу администрацией Пекшиксолинского сельского поселения земельных участков в собственность подставным лицам.

«По ходатайству следователя на имущество и банковские счета обвиняемых наложен арест. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — передает «РИА Новости» со ссылкой на СУ СК РФ.

Всего с 2014 по 2016 годы злоумышленники приобрели в собственность 98 земельных участков общей стоимостью свыше 111 млн рублей, часть из них — 53 земельных участка на общую сумму 14,5 млн рублей — они переоформили в собственность своих знакомых и родственников.

Напомним, в Татарстане бывший глава исполнительного комитета Набережных Челнов Фархад Латыпов подозревается в превышении служебных полномочий.