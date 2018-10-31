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Путин запретил рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаций

13:00, 31.10.2018
Путин запретил рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаций
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин запретил рекламу услуг написания диссертаций и других научных работ. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О рекламе».

Речь идет о рекламе услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации.

В справке к документу на сайте Кремля отмечается, что закон направлен на повышение качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам.

Напомним, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о запрете рекламы услуг по написанию дипломных работ и диссертаций в апреле этого года.

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