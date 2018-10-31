У стадиона «Самара Арена» 1 ноября ограничат движение транспорта

В связи с проведением матча «Крылья Советов» — «Краснодар» 1 ноября будет временно ограничено движение транспорта рядом со стадионом «Самара Арена».

Как рассказали в мэрии, с 15.00 до 23.00 будет запрещено движение по улицам: Дальней, Арена 2018, 1-й стадионной, проездам №6, 7, 8, 9, 10, 11, дублеру Московского шоссе от Волжского шоссе до ул. Дальней.

Также нельзя будет парковать автомобиль на Волжском шоссе, улицах Арена 2018, Дальней, Демократической, Ташкентской, 2-й стадионной, проездах №2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублере Московского шоссе от Волжского шоссе до ул. Дальней.

Для удобства проезда власти Самары установят на улицах дорожные знаки согласно временным схемам ограничения движения. Запреты не будут распространяться на автомобили медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

Напомним, ранее стало известно, что в Самаре до декабря перекроют три улицы в историческом центре.