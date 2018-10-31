Судья Владислав Безбородов отработает на матче «Уфа» — «Крылья Советов»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 13-го тура Российской премьер-лиги.
Поединок 5 ноября «Уфа» — «Крылья Советов» обслужит главный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула); делегат РПЛ — Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург).
Уфимец Валерий Данченко, который обычно помогает Безбородову в европейских матчах, в этом туре работает на матче «Локомотив» — «Арсенал», где главным арбитром будет ростовчанин Сергей Иванов. Этот поединок в Москве откроет программу 13 тура 3 ноября.
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