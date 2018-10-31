Наоми Уоттс снимется в спин-оффе «Игры престолов»

Создатели сериала «Игра престолов» официально объявили о первом члене актерской команды нового проекта. В спин-оффе снимется американская актриса Наоми Уоттс.

По словам представителей HBO, она сыграет «харизматичную светскую львицу, скрывающую темный секрет», передает The Hollywood Reporter.

Пока канал не раскрывает подробностей проекта. Однако известно, что события сериала будут разворачиваться за тысячи лет до завязки «Игры престолов».

В качестве исполнительного продюсера проекта выступила Джейн Голдман, которая также занимается написанием сценария совместно с писателем Джорджем Мартином.