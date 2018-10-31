Голикова отказалась расширить запрет на госзакупки импортных медизделий

Вице-премьер Татьяна Голикова не согласовала расширение списка импортных медицинских изделий, запрещенных для закупок российскими госучреждениями.

Сейчас в списке импортных медизделий, запрещенных к госзакупке российскими учреждениями, содержится 120 наименований. В июле Минпромторг предлагал расширить перечень. В частности, в него могли войти композитные пломбировочные материалы, пробирки для анализов, тест-полоски для глюкометров, клейкие перевязочные материалы, эндопротезы суставов, искусственные хрусталики глаз и аппараты контактной лучевой терапии.



Голикова поручила Минздраву, Минпромторгу, Минфину, Минэкономики, а также Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору дополнительно проработать целесообразность включения этих изделий в список к 29 января 2019 года, передает РБК.

В августе Минпромторг предложил отменить нулевую ставку налога на добавленную стоимость для медицинских изделий. В ведомстве считают, что такая мера будет стимулировать развитие конкурентоспособного российского производства.