Загитова предложила назвать один из аэропортов в честь российского летчика, погибшего в Сирии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в голосовании конкурса «Великие имена России» и предложила свои кандидатуры на присвоение имени аэропортов.

«Мне нравится такая инициатива! Обязательно приму участие в голосовании!», — сказала Загитова. Спортсменка считает, что один из представленных в списке аэропортов «можно было бы назвать именем российского военного летчика, погибшего в Сирии».

«Так как я профессиональная спортсменка, мне бы хотелось видеть в списке кандидатов представителя спортивного общества. Этери Георгиевна Тутберидзе — выдающийся тренер по фигурному катанию и достойна этого как никто другой!», — добавила спортсменка.

Напомним, «Великие имена России» — это акция по присвоению российским аэропортам имен известных деятелей.