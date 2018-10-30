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Загитова предложила назвать один из аэропортов в честь российского летчика, погибшего в Сирии

22:54, 30.10.2018 2
Загитова предложила назвать один из аэропортов в честь российского летчика, погибшего в Сирии
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в голосовании конкурса «Великие имена России» и предложила свои кандидатуры на присвоение имени аэропортов.

«Мне нравится такая инициатива! Обязательно приму участие в голосовании!», — сказала Загитова. Спортсменка считает, что один из представленных в списке аэропортов «можно было бы назвать именем российского военного летчика, погибшего в Сирии».

«Так как я профессиональная спортсменка, мне бы хотелось видеть в списке кандидатов представителя спортивного общества. Этери Георгиевна Тутберидзе — выдающийся тренер по фигурному катанию и достойна этого как никто другой!», — добавила спортсменка.

Напомним, «Великие имена России» — это акция по присвоению российским аэропортам имен известных деятелей.

Спорт УдмуртияТатарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22:58
    А кто такая?
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  • Анонимно 23:01
    Ее дело еще очень маленькое. Она не должна отвечать на такие вопросы, а отсылать за ответами к своим родителям
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