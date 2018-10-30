В Казани прекратят работать шесть автобусных маршрутов

В Казани с 1 ноября прекратят движение шесть сезонных маршрутов общественного транспорта, которые вводились на лето.

Работу прекратят маршруты №39с «Ветеринарная академия – ж.м.станции Дербышки», №41с «39 квартал – СО «Крутушка», №92с «КДК им.Ленина – Дальние сады», №101с «Ул.Горьковское шоссе – СО «Текстильщик», №109с «Кафе «Полет» – Новое Шигалеево», №111с «Станция метро пр.Победы – «Жиркомбинат», сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Ранее сообщалось, что перевозчики Казани вынуждены просить поднять стоимость проезда до 32 рублей. Представители автопредприятий представили в исполком расчеты с обоснованием новых тарифов, однако не получили ни одобрения, ни отказа. А времени на раздумья нет, предупреждают они: самое большее через три месяца в столице РТ перестанут ходить автобусы. Подробно — в материале «Реального времени».