Минобрнауки РТ определило сроки школьных каникул в 2018/2019 учебном году
Министерство обравнивания и науки Татарстана определило сроки школьных каникул в текущем 2018/2019 учебном году.
Так, осенние каникулы пройдут с 31 октября по 6 ноября (7 дней), зимние — с 26 декабря 2018 года по 8 января 2019 года (14 дней).
Дополнительные недельные каникулы для учеников первых классов пройдут с 11 по 17 февраля, а весенние с 23 по 31 марта.
Начало летних каникул определяется годовым календарным учебным графиком образовательной организации, говорится на сайте Минобрнауки.
Ранее сообщалось, что в правительстве РФ прорабатывают эксперимент о сдвиге времени школьных зимних каникул.ОбществоОбразование Татарстан
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