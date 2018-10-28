Минобрнауки РТ определило сроки школьных каникул в 2018/2019 учебном году

Министерство обравнивания и науки Татарстана определило сроки школьных каникул в текущем 2018/2019 учебном году.

Так, осенние каникулы пройдут с 31 октября по 6 ноября (7 дней), зимние — с 26 декабря 2018 года по 8 января 2019 года (14 дней).

Дополнительные недельные каникулы для учеников первых классов пройдут с 11 по 17 февраля, а весенние с 23 по 31 марта.

Начало летних каникул определяется годовым календарным учебным графиком образовательной организации, говорится на сайте Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ прорабатывают эксперимент о сдвиге времени школьных зимних каникул.