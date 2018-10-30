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Минниханов получил в ОАЭ награду за развитие исламской экономики

14:16, 30.10.2018
Минниханов получил в ОАЭ награду за развитие исламской экономики
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов был удостоен специальной награды за развитие исламской экономики.

Награду Минниханову вручил наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашед Аль Мактум в рамках Глобального исламского экономического саммита в Дубае (ОАЭ).

Как отмечает пресс-служба президента РТ, премия «Islamic Economy Award» учреждена Дубайским центром развития исламской экономики в 2013 году. Награда присуждается за бизнес-инициативы и инновационные идеи, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое благосостояние мусульманского населения.

Ранее сообщалось, что Минниханов в рамках рабочего визита в ОАЭ встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом аль Мансури.

Напомним, Минниханов планирует посетить церемонию открытия GIES-2018, а также провести на полях форума ряд деловых встреч.

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