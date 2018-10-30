Минниханов получил в ОАЭ награду за развитие исламской экономики

Президент Татарстана Рустам Минниханов был удостоен специальной награды за развитие исламской экономики.



Награду Минниханову вручил наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашед Аль Мактум в рамках Глобального исламского экономического саммита в Дубае (ОАЭ).

Как отмечает пресс-служба президента РТ, премия «Islamic Economy Award» учреждена Дубайским центром развития исламской экономики в 2013 году. Награда присуждается за бизнес-инициативы и инновационные идеи, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое благосостояние мусульманского населения.

Ранее сообщалось, что Минниханов в рамках рабочего визита в ОАЭ встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом аль Мансури.

Напомним, Минниханов планирует посетить церемонию открытия GIES-2018, а также провести на полях форума ряд деловых встреч.