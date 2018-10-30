В Башкирии впервые присяжные районного суда вынесли обвинительный вердикт

В Башкирии вынесен обвинительный вердикт по первому в республике уголовному делу, рассмотренному судом районного звена с участием присяжных заседателей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, на скамье подсудимых оказались два жителя Ишимбайского района — 19 и 24 лет. В мае этого года они во время распития алкогольных напитков у 63-летнего мужчины дома устроили скандал, после чего избили хозяина жилья. Злоумышленники нанесли ему множество ударов, в том числе табуретом и лопатой, после чего скрылись, оставив жертву в бессознательном состоянии. Пенсионер скончался, не приходя в сознание.

Обвиняемые не признали вину в совершении преступления. Они ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей, рассчитывая убедить их в своей невиновности. В результате коллегия присяжных единодушно признала злоумышленников виновными в совершенном преступлении.

В скором времени на основании вердикта присяжных суд определит наказание молодым людям.

Добавим, ранее дела с участием присяжных заседателей в Башкирии рассматривались лишь в Верховном суде республики. С 1 июня 2018 года такая возможность появилась во всех районных, межрайонных и городских судах.

Напомним, в Перми присяжные оправдали блогера по делу о реабилитации нацизма.