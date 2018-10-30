Суд в Казани арестовал организатора акции с «надгробиями» у Госсовета РТ
Вахитовский суд Казани привлек к административной ответственности активиста «Открытой России» Дмитрия Егорова за пикет с «надгробиями» перед зданием Госсовета Татарстана.
Активиста арестовали на семь суток, сообщает корреспондент «Реального времени».
Напомним, 25 октября Егоров «совместно с неустановленным лицом» организовал пикет у здания Госсовета Татарстана. При этом активист не подавал уведомление в мэрию о проведении акции.Происшествия Татарстан
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