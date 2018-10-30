Организатора акции с «надгробиями» у Госсовета РТ будут судить за незаконный пикет

В Казани накануне задержали активиста «Открытой России» Дмитрия Егорова, который 25 октября организовал акции с «надгробиями» у Госсовета Татарстана.

Юрист «Открытой России» Эльза Нисанбенкова рассказала, что мужчину на ночь оставили в полиции. Сегодня суд рассмотрит открытое на него административное дело об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).



В протоколе отмечается, что Егоров «совместно с неустановленным лицом» организовал пикетирование «с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств». При этом активист не подавал уведомление в мэрию о проведении акции, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что координатор штаба Навального в Казани Эльвира Дмитриева обжалует штраф в 75 тысяч рублей за призывы к участию в акции против пенсионной реформы 9 сентября.