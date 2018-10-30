Сидякин последний раз посетил Казань как депутат Госдумы от Татарстана

Новый глава администрации Башкортостана Александр Сидякин совершил последний визит в Казань в качестве депутата Государственной Думы от Татарстана. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«Семь лет назад в такой же промозглый октябрьский день я пришел в кабинет к Фариду Хайрулловичу Мухаметшину познакомиться. С этого началась моя история как депутата и члена одной из лучших управленческих команд в стране, в которую меня приняли, — команды Татарстана», — написал Сидякин.

В ходе совещания на базе Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» Сидякину вручили почетный знак Госсовета РТ. Политик отметил, что в ближайшее время напишет заявление о сложении полномочий депутата Государственной Думы.

Напомним, назначение Сидякина на должность руководителя администрации главы РБ стало одним из самых громких кадровых решений октября 2018 года. Первое интервью Сидякина в новой должности — в материале «Реального времени».