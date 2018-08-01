Гудков отказался работать с Мурзагуловым
Дмитрий Гудков сообщил, что «Партия перемен» отзовет кандидата в горсовет Красногорска Ростислава Мурзагулова. Причиной послужила «ранее неизвестная информация».
«В связи с этим мы — и я лично — признаем свою ошибку», — написал Гудков в Facebook. Он также отметил, что в отношении Мурзагулова партия примет решение «в соответствии с уставными процедурами».
В статье, прикрепленной к посту, говорится об участии вице-мэра Красногорска в фальсификациях на выборах президента в 2018 году. Однако убедительных доказательств в ней не приводится.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал «Партию прогресса» за сотрудничество с Мурзагуловым, которого он назвал «жуликоватым хмырем».
Напомним, что Ростислав Мурзагулов, занимающий пост вице-мэра подмосковного Красногорска и считающийся приближенным главы города Радия Хабирова, внезапно возглавил список оппозиционной «Партии перемен» на выборах в городской совет депутатов.ОбществоВласть Башкортостан
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