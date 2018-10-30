Конкурсный управляющий «Свея» попросил в 5 раз увеличить ежемесячное вознаграждение

Конкурсный управляющий казанского застройщика-банкрота «Фирма «Свей»» попросил увеличить ему вознаграждение до 150 тыс. рублей в месяц в связи с большим объемом и сложностью выполняемой работы.



По словам Урлукова, конкурсное производство «Свея» требует «трудозатрат и времени, не соотносящихся с утвержденной на текущий момент суммой вознаграждения», пишет «Коммерсант».

Урлуков отметил, что ежедневно получает около 20 звонков от кредиторов и 15 писем, три-четыре раза в неделю проводит консультации дольщиков и выезжает на площадки долгостроев. При этом Урлуков участвует в совещаниях госорганов, согласовывает позицию «Свея» по делам в арбитражных судах (30 заседаний в неделю) и контролирует завершение строительства нескольких домов.

Ранее сообщалось, что строительная компания «Бриз» разморозила строительство долгостроя «Свея» по улице Четаева в Казани.