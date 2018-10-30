Башкирия вошла в тройку «стремящихся в Москву» регионов

Аналитики назвали регионы, жители которых чаще всего ищут жилье в Москве и Подмосковье. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край и Башкирия.

Доля жителей республики от всех просмотров составляет 5,5%, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.

Четвертую и пятую строчки рейтинга занимают Свердловская область (4,6%) и Татарстан (3,5%).

Меньше всего потенциальных покупателей столичной недвижимости проживает в республиках Северного Кавказа, на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе (от 0,01 до 0,09%).