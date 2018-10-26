ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Москве

ФСБ пресекла в Москве деятельность шести членов организованной «глубоко законспирированной» ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), участники которой планировали теракты.

«Руководство указанной террористической ячейки осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике — выходцами из Центрально-Азиатского региона. Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в г. Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств. Ресурсное обеспечение осуществлялось за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений. Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам», — говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.

В ходе обысков было изъято огнестрельное оружие, а также обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов и схема изготовления самодельных взрывных устройств.



Ранее сообщалось, что в России с начала года предотвратили 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов.