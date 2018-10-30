Удмуртия увеличила доходы бюджета ради реструктуризации кредитов на 12 лет

Госучреждения Удмуртии авансом заплатят налог на имущество организаций в размере 1,2 млрд рублей ради повышения доходной части бюджета республики. Рост доходов на уровень не ниже уровня инфляции — условие для реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из федерального центра, пояснила замминистра финансов республики Вера Сухих.

Изменения в бюджет на 2018 год приняли сегодня на сессии Госсовета Удмуртии.

Реструктуризации подлежат кредиты на сумму почти в 19,5 млрд рублей, при этом их погашение будет проводиться не за 7 лет, а за 12. Это позволит снизить объем требуемой к погашению задолженности в 2020—2024 годах почти в 2 раза и соответственно нагрузку на республиканский бюджет.

Также бюджет получил другие дополнительные доходы на 100 млн рублей, которые будут направлены на покупку оборудования для учреждений здравоохранения, путевок в детские лагеря и другое. В результате этих и других изменений доходы бюджета республики в 2018 году составят 72,4 млрд рублей, расходы — 72,7 млрд, дефицит — 313 млн рублей.