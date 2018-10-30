В Перми суд оставил без изменений приговор ветерану труда за выращенный мак на огороде

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор 64-летнему ветерану труда Игорю Ирошеву, осужденному за выращивание мака на огороде.

Представитель прокуратуры в судебном заседании настаивал признать преступление среднетяжким и освободить пенсионера от наказания. Адвокат Трошева просил отменить приговор и полностью оправдать мужчину.

Сам ветеран труда признался, что в ходе процесса «потерял много здоровья». Он отрицает свою вину, так как «никогда не занимался выращиванием мака», передает ТАСС.

В ближайшее время адвокат Трошева планирует подать кассационную жалобу в президиум Пермского краевого суда и обжаловать решения первой и второй инстанций.

Напомним, в конце сентября Пермский районный суд приговорил ветерана труда к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев. Его признали виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Игорь Трошев виновным себя не признавал и заявлял, что мак вырос на огороде случайно как сорняк.



