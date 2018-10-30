«Уфа-Алиса» разгромно уступила лидеру Суперлиги

«Уфа-Алиса» завершила очередной выезд в рамках чемпионата гандбольной Суперлиги России поражением от «Лады» в Тольятти — 17:36.

«Уфимские гандболистки хорошо начали встречу, забив первыми и вели в счете до седьмой минуты встречи. Затем хозяева площадки собрались и перехватили инициативу, впрочем, увеличить преимущество „Лады“ до разгромного „лисицы“ до перерыва не позволили (15:10).

Во втором тайме „автозаводчанки“ активнее заиграли в обороне и „Алиса“ забуксовала. В итоге башкирские спортсменки забросили даже меньше, чем в Ижевске, а вопрос о победителе был снят уже к середине заключительного тайма. Итоговый отрыв мог бы быть и больше, если бы не самоотверженная игра в концовке встречи Ксении Шармаковой. Обыграть один из сильнейших коллективов России — задача для „Алисы“ пока непосильная», — сообщает пресс-служба уфимского клуба.

