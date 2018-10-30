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Шесть медалей завоевали нефтекамские борцы на Всероссийском турнире в Кирове

09:31, 30.10.2018
Шесть медалей завоевали нефтекамские борцы на Всероссийском турнире в Кирове
Фото: https://vk.com/wrestlingrb

В Кирове завершился Всероссийский турнир по спортивной борьбе памяти заслуженного тренера СССР А.П.Дьяконова. Борьба проходила на в трех дисциплинах: вольная борьба, греко-римская борьба и грепплинг. В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов из регионов России. Башкортостан представили 15 юных спортсменов.

Как сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, воспитанники спортивной школы города Нефтекамска заняли следующие призовые места. Ганя Максим и Арикян Аркадий стали победителями в своих весовых категориях. Латыпову Марселю, Шайнурову Замиру достались серебряные медали. Замкнули тройку призеров Галимуллин Ильяс и Шаяхметов Данил.

Спорт БашкортостанКировская область
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