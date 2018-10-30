Сергей Семак: «Мы сыграли ниже своих возможностей. Но самое главное – три очка»

На пресс-конференции после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги главный тренер «Зенита» Сергей Семак был не очень доволен игрой своих подопечных, но результат его устроил:



– Начали мы плохо, ошибались в простых ситуациях и позволяли сопернику создавать моменты. На оставшуюся часть игры повлиял забитый мяч. Мы сыграли ниже своих возможностей. Но самое главное – три очка. Это очень важно для нас при таком сложном календаре. Мы будем анализировать, работать и двигаться дальше, — отметил наставник питерского клуба.