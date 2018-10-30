ПФР потребуется почти 300 млн рублей за три года для перехода на электронные трудовые книжки

Переход на электронные трудовые книжки и создание информационной системы Пенсионного фонда России (ПФР) потребует около 300 млн рублей в ближайшие три года.

Согласно проекту Минфина, с 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Работодатели должны будут направлять все необходимые данные в ПФР в электронной форме. Бумажные трудовые книжки не будут использоваться с 1 января 2027 года.

Для создание информационной системы и хранения сведений о трудовой деятельности в электронном виде ПФР запланировано 76,5 млн рублей в 2019 году. В 2020 году затраты составят 83,2 млн рублей, а с 2021 года по 122,7 млн рублей ежегодно.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что система электронных трудовых книжек начнет работу с 2020 года, а ее введение будет поэтапным. Минтруда РФ планирует вынести проект об «электронной трудовой книжке» на общественное обсуждение в октябре-ноябре 2018 года.